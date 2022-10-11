Mansur Yavaş veto etmişti! AK Parti yeniden oylamaya sundu: Ankara'da su fiyatlarına yüzde 50 indirim teklifi kabul edildi

Ankara'da Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın veto ettiği, suyun fiyatına yüzde 50 indirim yapılması teklifi, oy çokluğuyla kabul edildi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Mansur Yavaş veto etmişti! AK Parti yeniden oylamaya sundu: Ankara'da su fiyatlarına yüzde 50 indirim teklifi kabul edildi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisinin ekim ayı toplantısının ilk oturumu Meclis Başkanvekili Fatih Ünal başkanlığında yapıldı.

Toplantıda AK Parti grubunun teklifiyle geçen ay oy çokluğuyla alınan, "su tarifelerinde 12 Eylül'den itibaren yüzde 50 indirim yapılarak fiyatın sabitlenmesi ve 1 Ocak 2023'ten itibaren TÜFE oranında artış yapılmasına" ilişkin kararın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından veto edilmesi görüşüldü.

Mansur Yavaş veto etmişti! AK Parti yeniden oylamaya sundu: Ankara'da su fiyatlarına yüzde 50 indirim teklifi kabul edildi

Mecliste konuşan Ünal, indirim önergesinin yasal olmadığının iddia edildiğini ancak yasal olduğunu söyleyerek, "Burası aynı zamanda ASKİ'nin de genel kurulu. ASKİ'nin politikalarının konuşulacağı yer de burasıdır. Verilen önerge de yasaldır, Mansur Bey'in veto hakkı da yasaldır." dedi.

"MANSUR BEY İNDİRMEDİ, HEP BİNDİRDİ"

Yavaş'ın, suyun vatandaşa ucuz verileceğine dair açıklamalarının olduğunu anlatan Ünal, "Mansur Bey geldi, indirmedi, hep bindirdi." ifadesini kullandı.

ABB Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili Adnan Beker de 1994'ten 2018 yılına kadar her yıl ASKİ'nin suya zam yaptığını belirtti.

Mansur Yavaş veto etmişti! AK Parti yeniden oylamaya sundu: Ankara'da su fiyatlarına yüzde 50 indirim teklifi kabul edildi

"SUYLA SİYASET OLMAZ"

ASKİ'nin maliyetlerinin yüzde 25 arttığını ifade eden Beker, "Arıtma için kullanılan elektriğe zam geldi. ASKİ bunlara rağmen artış yapmadı. Milletin derdi su değil. Suyla siyaset olmaz. Esnafı geziyoruz, 'su pahalı' diyen duymadık. Su ile uğraşmayın, sudan bir şey çıkmaz." diye konuştu.

ABB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu da Ankara'da kademeli su tarifesine geçildiğini, Ankara Büyükşehir Belediyesi su tarifesi ve artış oranlarının Meclis kararı ile belirlendiğini söyledi.

Mecliste bir zam kararı alınmadığını söyleyen Neslihanoğlu, "Bu Meclisin üye sayısı 148. Millet İttifakı ve bağımsızlar olarak sayımız 39. Bu sayı ile nasıl zam kararı alınabilir? 'Zam yaptı' diyenler insanların aklı ile alay ediyorlar. Ortada bir zam kararı varsa bunu alan, Mecliste çoğunluğu olan partidir." dedi.

OY ÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİ

Yapılan konuşmalar sonrası teklifin oylanmasına geçildi. ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın veto ettiği su tarifelerinde yüzde 50 indirime gidilmesine yönelik önerge, oy çokluğuyla bir kez daha kabul edildi.

MANSUR YAVAŞ NE YAPABİLİR?

Büyükşehir Belediyesi Kanunu'na göre büyükşehir belediye başkanı, hukuka aykırı gördüğü belediye meclisi kararlarını, 7 gün içinde gerekçesini belirterek yeniden görüşülmek üzere belediye meclisine iade edebiliyor. Meclisin kararında ısrar etmesi halinde belediye başkanı, kararlar aleyhine idari yargıya başvurabiliyor.

KAYNAK: AA

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