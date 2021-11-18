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Mansur Yavaş veya Ekrem İmamoğlu aday olacak mı? CHP Genel Başkanı Kemal Kılçdaroğlu'ndan flaş açıklama

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuk olduğu programda açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun "Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş aday olacak mı?" sorusuna verdiği yanıt dikkat çekti. İşte detaylar...

Mansur Yavaş veya Ekrem İmamoğlu aday olacak mı? CHP Genel Başkanı Kemal Kılçdaroğlu'ndan flaş açıklama

HaberTürk TV'de canlı olarak yayınlanan programda önemli açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi  Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş'ın aday olup olmayacağı yönündeki soruyu da yanıtladı.

İki büyükşehir belediyesinde Ankara ve İstanbul'da meclis çoğunlukları olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, en temel sorunlarından birinin bu konu olduğunu belirtti. "Siz eğer belediye başkanı olarak seçilmişseniz, bazı sözler vermişseniz o sözleri yerine getireceksiniz" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi  Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Toplum nasıl bir cumhurbaşkanı istiyor, buna bakmamız lazım. Ben milletin sağduyusuna güveniyorum. İttifak nasıl bir cumhurbaşkanı adayı olmasını istiyor. O da çok önemli. Bir anlamda Türkiye'yi selamete çıkaracak ve yeniden inşa edecek, altını özellikle çizeyim bir anlayışa ihtiyacımız var. .."

Berkem Temizel
Gece Editörü
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