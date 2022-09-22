"Mansur Yavaş'ı aday gösterin" diyen vatandaşa Meral Akşener'in verdiği tepki ağızları açık bıraktı! Gözü kararttı, herkesle arasını bozacak!

Abdulkadir Selvi yeni yazısında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, adaylık için Mansur Yavaş'ı istediğini kaleme aldı. Bir vatandaşın Akşener'e "Mansur Yavaş'ı aday gösterin" demesi üzerine İYİ Parti liderinin "Bizim gönlümüzden de geçen o" şeklinde karşılık vermesi okurları şaşkına çevirdi. CHP cephesinde İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu rüzgarları eserken, Akşener'in yanıtı ortalığı tuz buz etti.

"BİZİ GÖNLÜMÜZDEN GEÇEN DE O"

Selvi yazısının detaylarında, "Akşener’in, Mansur Yavaş’la voleybol maçından ve Ankapark’ı ziyaretten verdiği samimi fotoğrafları tamamlayan adım ise İYİ Parti’nin etkili isimleri Buğra Kavuncu, Yavuz Ağıralioğlu ve Koray Aydın’dan geldi. Ülkücü kökenli üç isim, sahada Mansur Yavaş’ın olduğunu açıkladılar. Bu açıkça, cumhurbaşkanı adayı olarak Mansur Yavaş’ı istedikleri anlamına geliyordu.

Haberin Devamı

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, Ankara Pursaklar’da esnaf ziyareti yapan Meral Akşener’in, “Mansur Yavaş’ı aday gösterin” diyen vatandaşa, “Bizim gönlümüzden geçen de odur” karşılığını verdiğini paylaştı." ifadelerine yer verdi.