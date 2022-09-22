"Mansur Yavaş'ı aday gösterin" diyen vatandaşa Meral Akşener'in verdiği tepki ağızları açık bıraktı! Gözü kararttı, herkesle arasını bozacak!

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, yeni yazısında bir vatandaşın Meral Akşener'e "Mansur Yavaş'ı aday gösterin" demesi üzerine İYİ Parti liderinin ilginç tepkisini kaleme aldı.

Büşra Mercimek
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
"Mansur Yavaş'ı aday gösterin" diyen vatandaşa Meral Akşener'in verdiği tepki ağızları açık bıraktı! Gözü kararttı, herkesle arasını bozacak!

Abdulkadir Selvi yeni yazısında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, adaylık için Mansur Yavaş'ı istediğini kaleme aldı. Bir vatandaşın Akşener'e "Mansur Yavaş'ı aday gösterin" demesi üzerine İYİ Parti liderinin "Bizim gönlümüzden de geçen o" şeklinde karşılık vermesi okurları şaşkına çevirdi. CHP cephesinde İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu rüzgarları eserken, Akşener'in yanıtı ortalığı tuz buz etti.

"BİZİ GÖNLÜMÜZDEN GEÇEN DE O"

Selvi yazısının detaylarında, "Akşener’in, Mansur Yavaş’la voleybol maçından ve Ankapark’ı ziyaretten verdiği samimi fotoğrafları tamamlayan adım ise İYİ Parti’nin etkili isimleri Buğra Kavuncu, Yavuz Ağıralioğlu ve Koray Aydın’dan geldi. Ülkücü kökenli üç isim, sahada Mansur Yavaş’ın olduğunu açıkladılar. Bu açıkça, cumhurbaşkanı adayı olarak Mansur Yavaş’ı istedikleri anlamına geliyordu.

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, Ankara Pursaklar’da esnaf ziyareti yapan Meral Akşener’in, “Mansur Yavaş’ı aday gösterin” diyen vatandaşa, “Bizim gönlümüzden geçen de odur” karşılığını verdiğini paylaştı." ifadelerine yer verdi.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye - ABD ticaretine dikkat çekti: Amerikan LNG'sinin bölge ülkelerine ulaştırılmasında da iş birliği yapmaya hazırız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye - ABD ticaretine dikkat çekti: Amerikan LNG'sinin bölge ülkelerine ulaştırılmasında da iş birliği yapmaya hazırız
Abdulkadir Selvi: "Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’nu aşarak cumhurbaşkanı adayı olamayacağını gördü"
Abdulkadir Selvi: "Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’nu aşarak cumhurbaşkanı adayı olamayacağını gördü"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan: "Artık iddiası çok daha büyük olan bir ülkeyiz"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan: "Artık iddiası çok daha büyük olan bir ülkeyiz"
6'lı masa adına konuşan Kemal Kılıçdaroğlu: "Başörtüsünde asla sorun yaşanmaz; hiç endişe etmesinler"
6'lı masa adına konuşan Kemal Kılıçdaroğlu: "Başörtüsünde asla sorun yaşanmaz; hiç endişe etmesinler"
Son Haberler
Kandilli Rasathanesi duyurdu! İran'da 5.2 büyüklüğünde deprem!
Kandilli Rasathanesi duyurdu! İran'da 5.2 büyüklüğünde deprem!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı! Afrin'de teröristlere ağır darbe!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı! Afrin'de teröristlere ağır darbe!
Çok Okunanlar
Sedat Peker sosyal medya paylaşımlarını yapıyordu! Suç örgütü üyesi Emre Olur tutuklandı
Sedat Peker sosyal medya paylaşımlarını yapıyordu! Suç örgütü üyesi Emre Olur tutuklandı
Sürüclerin dikkatine! İBB resmen duyurdu! Galata ve Unkapanı Köprüleri trafiğe kapanıyor!
Sürüclerin dikkatine! İBB resmen duyurdu! Galata ve Unkapanı Köprüleri trafiğe kapanıyor!
Yorumlananlar