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Mansur Yavaş'ın acı günü! Kardeşi Sabri Yavaş hayatını kaybetti

Son dakika... Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş kanser nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Mansur Yavaş'ın acı günü! Kardeşi Sabri Yavaş hayatını kaybetti

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş kardeş acısıyla sarsıldı. Başkan Mansur Yavaş'ın 56 yaşındaki kardeşi Sabri Yavaş'ın hayatını kaybetti. Sabri Yavaş'ın yaklaşık bir buçuk senedir kanser tedavisi gördüğü öğrenildi. 

SİYASİLERDEN BAŞ SAĞLIĞI MESAJLARI

Yavaş'ın kardeşinin vefat etmesinin ardından çok sayıda siyasi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Mansur Yavaş'a baş sağlığında bulundular.

Mansur Yavaş'ın acı günü! Kardeşi Sabri Yavaş hayatını kaybetti?

MERAL AKŞENER'DEN BAŞ SAĞLIĞI MESAJI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda," Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'ın  kıymetli kardeşi Sabri Yavaş’ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Yüce Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.  Mekânı cennet olsun." ifadelerini kullandı. 

 

 

BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

Sabri Yavaş’ın cenazesi bugün ikindi namazının ardından Beypazarı mezarlığında defnedilecek. Cenaze törenine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de katılacağı öğrenildi. 

Tayfun Altuntaş
Editör
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