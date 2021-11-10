Mansur Yavaş'ın acı günü! Kardeşi Sabri Yavaş hayatını kaybetti?

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş kardeş acısıyla sarsıldı. Başkan Mansur Yavaş'ın 56 yaşındaki kardeşi Sabri Yavaş'ın hayatını kaybetti. Sabri Yavaş'ın yaklaşık bir buçuk senedir kanser tedavisi gördüğü öğrenildi.

SİYASİLERDEN BAŞ SAĞLIĞI MESAJLARI

Yavaş'ın kardeşinin vefat etmesinin ardından çok sayıda siyasi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Mansur Yavaş'a baş sağlığında bulundular.

MERAL AKŞENER'DEN BAŞ SAĞLIĞI MESAJI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda," Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'ın kıymetli kardeşi Sabri Yavaş’ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Yüce Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız @mansuryavas06'ın kıymetli kardeşi Sabri Yavaş’ın vefatını üzüntüyle öğrendim.



Merhuma Yüce Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.



Mekânı cennet olsun. — Meral Akşener (@meral_aksener) November 10, 2021

BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

Sabri Yavaş’ın cenazesi bugün ikindi namazının ardından Beypazarı mezarlığında defnedilecek. Cenaze törenine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de katılacağı öğrenildi.