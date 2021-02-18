Mansur Yavaş'ın geçmişteki sözleri yeniden gündem oldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın geçmişti yaptığı bir açıklamayı Twitter hesabından paylaşan Melih Gökçek," Mansur sözünün eridir" diyerek göndermede bulundu.

Söz konusu videoda bir televizyon kanalına katılan Mansur Yavaş'a sunucu " Siyaset yapmayı MHP'de sürdürecek misiniz?" sorusunu yöneltiyor. Mansur Yavaş ise " Ben MHP'de sürdüreceğim. Benimle ilgili bu söylentileri çıkaran da genellikle çok sık parti değiştirdikleri için herkesi kendileri gibi zannediyorlar. Ben bana güvenen o kadar Ülkücü gençlerin, kadınların, partililerin üzüntülerini üzüleceklerini düşünerek asla böyle bir şeyi aklımdan geçirmedim. Mansur Yavaş hiçbir yere gitmiyor, Milliyetçi Hareket Partisi içerisinde siyasetine aynen devam edecek." cevabını veriyor.

Mansur Yavaş, daha sonra MHP'den ayrılarak CHP'ye geçmiş, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmuş ve seçimi kazanmıştır.