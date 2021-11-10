Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş hayata gözlerini yumdu. Sabri Yavaş'ın ölümüyle ilgili olarak sosyal medyada birçok kişi Mansur Yavaş'a taziye mesajları gönderdi. Peki,Mansur Yavaş'ın kardeşi kimdir? Sabri Yavaş kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü? İşte detaylar...

SABRİ YAVAŞ KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ?

Sabri Yavaş'ın yakalandığı kanser hastalığına yenik düştüğü bildirildi. 56 yaşında vefat eden Sabri Yavaş, yaklaşık bir buçuk yıldır kanser tedavisi görmekteydi.

Sabri Yavaş'ın cenazesi, ikindi vakti Beypazarı ilçesindeki Cemil Ercan Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Beypazarı Şehir Mezarlığı'nda defnedilecek.

Sabri Yavaş'ın vefat haberini kardeşlerden Mahir Yavaş duyurdu. Mahir Yavaş, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda "Kardeşim Sabri Yavaş hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi Beypazarı Mezarlığına ikindi namazına" ifadelerine yer verdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, yarın Gençlik Parkı Kabul Salonu'nda taziyeleri kabul edeceği belirtildi.

Sabri Yavaş'ın nikahını 2019 yılında kardeşi Mansur Yavaş kıymıştı. Mansur Yavaş'ın küçük kardeşi Sabri Yavaş, 31 Mart'ta CHP Güdül Belediye Başkan Adayı olan Sevilay Akyüz'le dünya evine girmişti. Sevilay-Sabri çifti, gerçekleştirilen nikah töreni öncesinde Anıtkabir'i ziyaret etmişlerdi. Sevilay Akyüz, 31 Mart mahalli idareler seçimlerinde, Güdül'den CHP Belediye Başkan Adayı olmuştu.

SİYASİLERDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI

Birçok ünlü siyasetçi Mansur Yavaş'ın bu üzücü gününde kendisine destek mesajları gönderdi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yaptığı paylaşımda,

"Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız @mansuryavas06 'ın kıymetli kardeşi Sabri Yavaş’ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Yüce Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız @mansuryavas06'ın kıymetli kardeşi Sabri Yavaş’ın vefatını üzüntüyle öğrendim.



Merhuma Yüce Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.



Mekânı cennet olsun. — Meral Akşener (@meral_aksener) November 10, 2021

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Mansur Yavaş'a taziye dileklerinde bulundu. İmamoğlu paylaşımında,

"Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız @mansuryavas06’ın kardeşi Sabri Yavaş’a Allah’tan rahmet; Mansur Başkanımıza, diğer yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." dedi.