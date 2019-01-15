CHP ve İYİ Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'ın seçim şarkısı ve sloganı belli oldu.

CHP ve İYİ Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'ın seçim şarkısı ve sloganı belli oldu. Slogan olarak "İzan, Nizam, İrfan" seçilirken, logosunda "Mansur: Bereket ve Huzur" ifadeleri yer aldı. Yavaş'ın seçim şarkısı ise "Yavaş yavaş Ankara" oldu.

Kaynak: İHA