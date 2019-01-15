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Mansur Yavaş’ın seçim şarkısı ve sloganı belli oldu

CHP ve İYİ Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'ın seçim şarkısı ve sloganı belli oldu.

Mansur Yavaş’ın seçim şarkısı ve sloganı belli oldu

CHP ve İYİ Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'ın seçim şarkısı ve sloganı belli oldu.

CHP ve İYİ Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'ın seçim şarkısı ve sloganı belli oldu. Slogan olarak "İzan, Nizam, İrfan" seçilirken, logosunda "Mansur: Bereket ve Huzur" ifadeleri yer aldı. Yavaş'ın seçim şarkısı ise "Yavaş yavaş Ankara" oldu.

Kaynak: İHA

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