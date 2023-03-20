Mansur Yavaş'tan 6’lı masaya rest! Kılıçdaroğlu'ndan görüşme talep etti!

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu olduktan sonra ortalık iyice karıştı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacakları iddia edilen 6 masanın liderlerine Mansur Yavaş'ın onaylamadığı iddia edildi. Mansur yavaş genel başkanları milletvekilliğine daha uygun bulduğunu ifade etmişti.

YAYINLAMA
Google News
Mansur Yavaş'tan 6’lı masaya rest! Kılıçdaroğlu'ndan görüşme talep etti!

Seçime sayılı günler kala Millet İttifakı'nda sular durulmuyor. İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in 6'lı masayı terk etmesinden sonra masada ki anlaşmazlıklar bir türlü bitmek bilmedi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmasını isteyen ve masaya teklif götüren Akşener'in isteği kabul edilmiş ve masaya geri dönmüştü. Ardından 6'lı masanın 5 parti liderinin de Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacağı iddiaları ortalığı karıştırdı.

Mansur Yavaş'tan 6’lı masaya rest! Kılıçdaroğlu'ndan görüşme talep etti!

AKŞENER VE İMAMOĞLU DURUMDAN HABERDAR

Bu iddiaya ilişkin Mansur Yavaş Kılıçdaroğlu'na karşı çıktığını ve masada ki parti liderlerinin milletvekili olmasını mantıklı bulduğu ifade edildi. Gazeteci Erdoğan Aktaş'ın kaleme aldığı yazıda ise konuya ayrıntılı bir şekilde yer vererek Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Yardımcılığına 5 parti lideri uygun bulmadığını İYİ Parti Lideri Meral Akşener ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da haberdar olduğu iddia edildi.

Erdoğan Aktaş yazdığı yazısında, "Mansur Yavaş, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan randevu istedi. Bu yazıyı 19 Mart Pazar günü öğleden sonra yazıyorum. Randevu ya bugün ya da 20 Mart Pazartesi günü gerçekleşecek. Siz bu satırları okurken bu randevu gerçekleşmiş olabilir. Mansur Yavaş bu buluşmada Kemal Kılıçdaroğlu'na, 'Diğer genel başkanlar cumhurbaşkanı yardımcısı olacaksa, ben seçim çalışmalarına katılmayacağım.' diyecek." dedi.

Mansur Yavaş'tan 6’lı masaya rest! Kılıçdaroğlu'ndan görüşme talep etti!

"SAYIN GENEL BAŞKANLARIMIZ MİLLETVEKİLİ OLSUN"

Mansur Yavaş katıldığı televizyon programında parti liderlerinin milletvekili olmasına ilişkin, "Birkaç gün vaktimiz olsaydı şunu önerecektik, Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak beni ve Ekrem Başkanı ilan edin, sayın genel başkanlarımız milletvekili olsun ve partilerin başında olsunlar diyecektik. Kendi gruplarının başında olmasının daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Bu benim fikrim. Bunu sayın genel başkanlarla konuşacağım ama takdir masanın." ifade etmişti.

İlgili Haberler
Müge Anlı milletvekili adayı olacak mı? Şok açıklama! "İstersem yaparım…"
Müge Anlı milletvekili adayı olacak mı? Şok açıklama! "İstersem yaparım…"
CHP'li emekli amiralden küstah sözler! "İktidar değişecek ama acılı, ama acısız"
CHP'li emekli amiralden küstah sözler! "İktidar değişecek ama acılı, ama acısız"
Yeniden Refah Partisi Kurucu üyesi seçimlerde Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı!
Yeniden Refah Partisi Kurucu üyesi seçimlerde Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı!
Kılıçdaroğlu'nun Kürtçe için "bilinmeyen dil ibaresi" kullanıldığı iddialarına TBMM Başkanı Şentop yanıt verdi!
Kılıçdaroğlu'nun Kürtçe için "bilinmeyen dil ibaresi" kullanıldığı iddialarına TBMM Başkanı Şentop yanıt verdi!
4 Parti bugün Cumhurbaşkanlığı aday başvurusu için YSK'nın yolunu tuttu!
4 Parti bugün Cumhurbaşkanlığı aday başvurusu için YSK'nın yolunu tuttu!
Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakında yer almayacağını belirtti! Tek başına yola devam edeceklerini açıkladı!
Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakında yer almayacağını belirtti! Tek başına yola devam edeceklerini açıkladı!
0
1
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Müge Anlı milletvekili adayı olacak mı? Şok açıklama! "İstersem yaparım…"
Müge Anlı milletvekili adayı olacak mı? Şok açıklama! "İstersem yaparım…"
CHP'li emekli amiralden küstah sözler! "İktidar değişecek ama acılı, ama acısız"
CHP'li emekli amiralden küstah sözler! "İktidar değişecek ama acılı, ama acısız"
Yeniden Refah Partisi Kurucu üyesi seçimlerde Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı!
Yeniden Refah Partisi Kurucu üyesi seçimlerde Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı!
Kılıçdaroğlu'nun Kürtçe için "bilinmeyen dil ibaresi" kullanıldığı iddialarına TBMM Başkanı Şentop yanıt verdi!
Kılıçdaroğlu'nun Kürtçe için "bilinmeyen dil ibaresi" kullanıldığı iddialarına TBMM Başkanı Şentop yanıt verdi!
Son Haberler
Dr. Cağrı Mert Bakırcı kimdir, nerelidir, mesleği ve kariyeri nedir, ne mezunudur? Cağrı Mert Bakırcı'nın biyografisi
Dr. Cağrı Mert Bakırcı kimdir, nerelidir, mesleği ve kariyeri nedir, ne mezunudur? Cağrı Mert Bakırcı'nın biyografisi
Mart bereketli geçti! Kocaeli'de Yuvacık Barajı doldu taştı!
Mart bereketli geçti! Kocaeli'de Yuvacık Barajı doldu taştı!
TGR'den gönderilen Ekrem Açıkel, bakın hangi tv kanalına geçti? "Öğrenince sizde şaşırmayacaksınız"
TGR'den gönderilen Ekrem Açıkel, bakın hangi tv kanalına geçti? "Öğrenince sizde şaşırmayacaksınız"
AB'den İsrailli Bakan'ına çok sert tepki "Bu sözler yanlıştır, saygısızlıktır, tehlikelidir
AB'den İsrailli Bakan'ına çok sert tepki "Bu sözler yanlıştır, saygısızlıktır, tehlikelidir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP Lideri Devlet Bahçeli ile görüşmesi sona erdi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP Lideri Devlet Bahçeli ile görüşmesi sona erdi!
Türkiye genelinde, seçmen listeleri muhtarlıklarda askıya çıkarıldı
Türkiye genelinde, seçmen listeleri muhtarlıklarda askıya çıkarıldı
Çok Okunanlar
Altılı masada yeni dönem! CHP'li Özgür Özel fitili ateşledi: İki bakanlıktan birini istedi
Altılı masada yeni dönem! CHP'li Özgür Özel fitili ateşledi: İki bakanlıktan birini istedi
Kılıçdaroğlu'nun Kürtçe için "bilinmeyen dil ibaresi" kullanıldığı iddialarına TBMM Başkanı Şentop yanıt verdi!
Kılıçdaroğlu'nun Kürtçe için "bilinmeyen dil ibaresi" kullanıldığı iddialarına TBMM Başkanı Şentop yanıt verdi!
Mansur Yavaş'tan 6’lı masaya rest! Kılıçdaroğlu'ndan görüşme talep etti!
Mansur Yavaş'tan 6’lı masaya rest! Kılıçdaroğlu'ndan görüşme talep etti!
Olması beklenen Marmara depremi için kaç kişinin ölebileceği açıklandı, rakamlar çok ürkütücü
Olması beklenen Marmara depremi için kaç kişinin ölebileceği açıklandı, rakamlar çok ürkütücü
Milletvekili Aday Adayı Hüseyin Özmen, Ahmet Cin'i makamında ziyaret etti
Milletvekili Aday Adayı Hüseyin Özmen, Ahmet Cin'i makamında ziyaret etti
Mustafa Şen canlı yayında açıkladı: İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin oy oranı
Mustafa Şen canlı yayında açıkladı: İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin oy oranı
Yorumlananlar
Gönül adamı Bedri Canlı AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu
Gönül adamı Bedri Canlı AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu
Ezan okunmadan önce orucunu açmıştı! Kılıçdaroğlu’na tavsiye verilen video kahkaha attırdı: “Ezandan önce kesinlikle bir şey yemiyoruz, içmiyoruz”
Ezan okunmadan önce orucunu açmıştı! Kılıçdaroğlu’na tavsiye verilen video kahkaha attırdı: “Ezandan önce kesinlikle bir şey yemiyoruz, içmiyoruz”
İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan çok tartışılacak paylaşım: "Sağ ayağımda apse var sola yüklenemiyorum mutsuzum"
İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan çok tartışılacak paylaşım: "Sağ ayağımda apse var sola yüklenemiyorum mutsuzum"
Ünlülerden depremzedeler için bağış sözünü tutmayanlara sert tepki; “Hepsini ifşa edip topluca yüzüne tükürelim”
Ünlülerden depremzedeler için bağış sözünü tutmayanlara sert tepki; “Hepsini ifşa edip topluca yüzüne tükürelim”