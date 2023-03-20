Mansur Yavaş'tan 6’lı masaya rest! Kılıçdaroğlu'ndan görüşme talep etti!

Seçime sayılı günler kala Millet İttifakı'nda sular durulmuyor. İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in 6'lı masayı terk etmesinden sonra masada ki anlaşmazlıklar bir türlü bitmek bilmedi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmasını isteyen ve masaya teklif götüren Akşener'in isteği kabul edilmiş ve masaya geri dönmüştü. Ardından 6'lı masanın 5 parti liderinin de Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacağı iddiaları ortalığı karıştırdı.

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AKŞENER VE İMAMOĞLU DURUMDAN HABERDAR

Bu iddiaya ilişkin Mansur Yavaş Kılıçdaroğlu'na karşı çıktığını ve masada ki parti liderlerinin milletvekili olmasını mantıklı bulduğu ifade edildi. Gazeteci Erdoğan Aktaş'ın kaleme aldığı yazıda ise konuya ayrıntılı bir şekilde yer vererek Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Yardımcılığına 5 parti lideri uygun bulmadığını İYİ Parti Lideri Meral Akşener ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da haberdar olduğu iddia edildi.

Erdoğan Aktaş yazdığı yazısında, "Mansur Yavaş, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan randevu istedi. Bu yazıyı 19 Mart Pazar günü öğleden sonra yazıyorum. Randevu ya bugün ya da 20 Mart Pazartesi günü gerçekleşecek. Siz bu satırları okurken bu randevu gerçekleşmiş olabilir. Mansur Yavaş bu buluşmada Kemal Kılıçdaroğlu'na, 'Diğer genel başkanlar cumhurbaşkanı yardımcısı olacaksa, ben seçim çalışmalarına katılmayacağım.' diyecek." dedi.

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"SAYIN GENEL BAŞKANLARIMIZ MİLLETVEKİLİ OLSUN"

Mansur Yavaş katıldığı televizyon programında parti liderlerinin milletvekili olmasına ilişkin, "Birkaç gün vaktimiz olsaydı şunu önerecektik, Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak beni ve Ekrem Başkanı ilan edin, sayın genel başkanlarımız milletvekili olsun ve partilerin başında olsunlar diyecektik. Kendi gruplarının başında olmasının daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Bu benim fikrim. Bunu sayın genel başkanlarla konuşacağım ama takdir masanın." ifade etmişti.