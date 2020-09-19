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Mansur Yavaş'tan Bakan Koca'ya koronavirüs çağrısı!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya koronavirüs vakalarını bize bildirin çağırısı yaptı. Yavaş, "Pozitif ve karantinadaki hastaların belediyemizle paylaşılması durumunda EGO Genel Müdürlüğümüz veri tabanı aracılığıyla toplu ulaşımı kullanmalarının önüne geçebiliriz" ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş'tan Bakan Koca'ya koronavirüs çağrısı!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Fahrettin Koca'ya vakaları bize de bildirin çağrısı yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 16 Eylül tarihinde yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunmuş ve “Testi pozitif çıkan kişileri evine araçla bırakıyoruz. Temaslıların taramasını 15 saat içinde yapıyoruz. İzole edilen taşıyıcıyı arıyor, semptom gelişmişse 112 Acille hastaneye getiriyoruz. Bu sistem tüm illerde uygulanıyor. Dünyada böyle bir uygulama söz konusu değil” demişti.

“SALGINLA MÜCADELEMİZE FARKLI BİR BOYUT KAZANDIRABİLİRİZ”

Toplantıda yaptığı açıklamadan bir bölüm paylaşan Bakan Koca’nın ilgili mesajını alıntılayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bir öneride bulundu.

Yavaş, paylaşımında “Sayın Bakanım. Covid-19’a bağlı ihlalleri önlemek adına pozitif ve karantinadaki hastaların Belediyemizle paylaşılması durumunda EGO Genel Müdürlüğümüz veri tabanı aracılığıyla toplu ulaşımı kullanmalarının önüne geçebilir, salgınla mücadelemize farklı bir boyut kazandırabiliriz” ifadelerini kullandı.

 

 

Onur Çelik
Spor Editörü


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