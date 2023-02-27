Mansur Yavaş'tan cumhurbaşkanı adaylığı için açık kapı: "6'lı Masa sizi aday gösterirse benim için görevdir"

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda açıklama yaptı.

Melahat Ersoy
Editör
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Habertürk TV'de Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı.

Yavaş, altılı masanın cumhurbaşkanı adayları arasında isminin gösterilmesine ilişkin olarak, Ersoy'un "Aday mısınız? Bu konuşuluyor mu? Duruşunuz nedir?" sorusuna yanıt verdi.

Mansur Yavaş'tan cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması! 6'lı Masa sizi aday gösterirse benim için görevdir

"6'LI MASA EN UYGUN KARARI VERECEKTİR"

Yavaş, "Bu konuda kimseyle görüşmem olmadı. Her zaman söylediğim gibi bu konu 6'lı Masa'nın konusu. 6'lı Masa en uygun kararı verecektir. Daha önce de bu konuda görüşlerimi belirttim. Bunu herkes biliyor, duydu, gördü. Onun üzerine tekrar bir şeyi söylemeye gerek yok. Eğer 6'lı Masa karar ne karar verirse biz o karara uyacağız" dedi.

Mansur Yavaş'tan cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması! "6'lı Masa sizi aday gösterirse benim için görevdir"

6'LI MASA ADAY GÖSTERİRSE NE YAPACAK?

Ersoy'un, "6'lı Masa sizi aday gösterirse aday olursunuz, göstermezse olmazsınız gibi anlıyorum" sözleri üzerine Yavaş şunları söyledi:

"O zaman benim için görevdir. Öyle anlaşılır. Sayın genel başkanlar, sayın Kemal Kılıçdaroğlu, sayın Meral Akşener'in ortak iradesine karşı bir hareket yapmam mümkün değil, böyle bir şeye girmem asla."

Mansur Yavaş'tan cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması! "6'lı Masa sizi aday gösterirse benim için görevdir"

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