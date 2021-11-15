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Mantalite ne demek, TDK'ya göre Mantalite kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Mantalite kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Mantalite ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Mantalite nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Mantalite kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Mantalite ne demek, TDK'ya göre Mantalite kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mantalite ne demek? Mantalite TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mantalite kelimesi. Peki mantalite ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mantalite nedir, mantalite kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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MANTALİTE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mantalite kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Mantalite kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre mantalite kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Anlayış

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