Mantar Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Mantar Teknikeri görev tanımı nedir, Mantar Teknikeri ne iş yapar, Mantar Teknikeri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Mantar Teknikeri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Mantar Teknikeri Tanımı;

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Mantar Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 Mantar Teknikeri Maaşları

Mantar Teknikeri maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Mantar Teknikeri maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Mantar Teknikeri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3142.17

Meslek Adı :

Mantar Teknikeri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Yaşam Bilimleri Teknisyenleri Ve İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Tarım Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Mantar üretimi, saklanması, denetimi ve pazarlamasında çalışan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Mantar Teknikeri; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Ziraat mühendisleri tarafından hazırlanan üretim planına uygun olarak gerekli hazırlıkları yapmak,

b) Mantar üretiminde kullanılacak olan kompost hazırlama (sap, saman ve gübre karıştırılarak yığının oluşturulması, ıslatılması ve aktarılması) işlerini yapmak,

c) Üretim odalarında sıcaklık, nem ve havalandırma işlerini kontrol etmek, uygun olmaması halinde müdahalelerde bulunmak,

d) Mantarın üretimini çeşitli aşamalarında denetlemek,

e) Üretim sırasında karşılaşılan hastalık ve zararlılara karşı gerekli mücadele ve bakımın yapılmasını sağlamak,

f) Üretim sırasında kompost yüzeyine örtü toprağının serimi tırmıklama, sulama ve hasat işlerini yapmak veya yaptırmak,

g) Hasat edilen mantarın paketlenmesi işlerine yardımcı olmak,

h) Mantarın pazarlanması için gerekli araştırma çalışmaları yapmak,

i) Mantar konservesi yapımında gerektiğinde görev almak,vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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