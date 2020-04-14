Mantar toplamak isterken yamaçtan düşerek ayağını kırdı

ADANA'nın Pozantı ilçesinde, mantar toplamak için dağlık alana çıkan Mehmet Aydın, yamaçtan düşerek ayağını kırdı. Aydın, itfaiye ekiplerince düştüğü yerden kurtarıldı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Pozantı ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Aydın iki arkadaşıyla birlikte mantar toplamak için Çayır Yaylası mevkiinde bulunan dağlık alana çıktı. Mantar topladığı sırada dengesini kaybeden Aydın, yamaçtan düştü. Arkadaşları Aydın'ı çıkaramayınca durumu itfaiye ve sağlık ekibine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu Aydın düştüğü yerden çıkarıldı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde ayağında kırıklar olduğu tespit edilen Aydın, Pozantı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaynak: DHA