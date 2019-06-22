Mantar toplamak isteyen yaşlı adam baygın bulundu

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde dağa mantar toplamaya çıkan yaşlı adam baygın halde çobanlar tarafından bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Karabahşılı Köyü Boruk Dağı eteklerinde mantar toplamaya çıkan Halil Akdemir (76) çobanlar tarafından baygın halde bulundu. Çobanlar, Jandarma ve 112'ye ihbarda bulundu. İhbar üzerine hemen harekete geçen sağlık ekipleri köye kadar ambulansla geldi. Yolların bozuk olmasından dolayı ambulans yola devam edemeyince sağlık ekipleri yaralıya ulaşmak için yaklaşık olarak 3 kilometre yürüyerek yaşlı adamın yanına ulaştı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk muayenede şahsın yüksek tansiyonu olduğu belirlendi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Halil Akdemir jandarma ve güvenlik korucularının da yardımıyla ambulansa taşındı. Ambulansa alınan Akdemir Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA