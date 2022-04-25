Mantar Toplayıcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Mantar Toplayıcısı görev tanımı nedir, Mantar Toplayıcısı ne iş yapar, Mantar Toplayıcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Mantar Toplayıcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Mantar Toplayıcısı Tanımı;

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Mantar Toplayıcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Mantar Toplayıcısı Maaşları

Mantar Toplayıcısı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Mantar Toplayıcısı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Mantar Toplayıcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6340.05

Meslek Adı :

Mantar Toplayıcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Tarım, Ormancılık Ve Balıkçılık Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tarım, Ormancılık Ve Balıkçılık Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Kendi Geçimine Yönelik Balıkçılar, Avcılar, Tuzakçılar Ve Toplayıcılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Mantar Toplayıcısı işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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