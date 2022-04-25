Mantar Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Mantar Yetiştiricisi görev tanımı nedir, Mantar Yetiştiricisi ne iş yapar, Mantar Yetiştiricisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Mantar Yetiştiricisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Mantar Yetiştiricisi Tanımı;

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Mantar Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Mantar Yetiştiricisi Maaşları

Mantar Yetiştiricisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Mantar Yetiştiricisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Mantar Yetiştiricisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6113.13

Meslek Adı :

Mantar Yetiştiricisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları

Meslek Grubu :

Bahçıvanlar Ve Bitkisel Ürün Yetiştiricileri

Meslek Birim Grubu :

Bahçıvanlar, Bahçe Bitkileri Ve Fidan Yetiştiricileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, mantar yetiştirme işlemlerini yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Mantar Yetiştiriçisi , işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Ham olarak gelen kompost?un (buğday sapı, at gübresi, tavuk gübresinden oluşan hammadde) düzeltilmesi ve bataklık toprağı ile topraklanmasını sağlamak,

b) Kompostun gelişebilmesi için Odanın ısı ( mevsimine göre 16 ila 21 derece), oksijen, nem ( %80 nem oranı) kontrolünü yaparak gerekli şartları oluşturmak,

c) Kompostu üretim odasına yerleştirmek,

d) İki haftalık bir süreçte gelişmesini beklemek,

e) Hasat Dönemine kadar hijyen kurallarına uyarak ilaçlama ve bakımını yapmak

f) Gelişme tamamlanınca örtü toprağı işlemlerini yapmak,

g) Toprak sermek ve sulamak,

h) Mantarın toplanması (hasadı) işlemini yapmak,

i) Mantar odalarının temizliğini ve bakımını yapmak, j) Mantar ayıklama işlemini yapmak,

k) Paketleme ve tartım işlemlerini yapmak,

l) Mantar toplama işlemi bitince malzemelerin ve kasaların temizliğini yapmak,

m) Mantarın soğuk hava depolarında muhafazasını sağlamak,

n) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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