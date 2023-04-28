Mantar zehirlenmelerine dikkat! Yiyecekseniz bu mantar türünü tercih edin

Mantar zehirlenmelerine karşı uyarılarda bulunan Dr. Meltem Arslan, "Mantarların zehirli olup olmadıklarını şekline, rengine vb. bakarak anlamak mümkün değildir.

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Mantar zehirlenmelerine dikkat! Yiyecekseniz bu mantar türünü tercih edin

Mantar zehirlenmesinin özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında arttığını belirten uzmanlar, "Mantar yenecekse mutlaka kültür mantarları tercih edilmeli ve bol su ile iyice yıkanarak pişirdikten sonra tüketilmelidir" dedi.

Mantar zehirlenmelerine dikkat! Yiyecekseniz bu mantar türünü tercih edin

"TERCİH EDECEKSENİZ KÜLTÜR MANTARINI TERCİH EDİN"

Mantar zehirlenmelerine karşı uyarılarda bulunan Dr. Meltem Arslan, "Mantarların zehirli olup olmadıklarını şekline, rengine vb. bakarak anlamak mümkün değildir. Mantarın taze ya da konserve olması, sirkeli ya da tuzlu suda bekletilmesi, yoğurtla birlikte tüketilmesi gibi hiçbir yöntem mantar zehrini yok edemez. Mantar yenecekse mutlaka kültür mantarları tercih edilmeli ve bol su ile iyice yıkanarak pişirdikten sonra tüketilmelidir. Satın alacağınız mantarın ambalajlı olmasına ve etiketinde üretim yeri, üretim izni, üretim tarihi gibi bilgilerin yer almasına dikkat edilmelidir. Mantar zehirlenmesinin ilk bulguları; sersemlik, uykuya meyil, bulantı, kusma, ateş, terleme, bulanık görme, yüzde kızarıklık, ağızda metalik tat, karın ağrısı ve ishaldir. Daha sonra karaciğer, böbrek ve diğer organlar etkilenebilir, daha da ilerlerse koma ve ölümle sonuçlanabilir. Bu belirtilerden biri ya da birkaçı ortaya çıktığında en kısa sürede bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır" diye konuştu.

KAYNAK: İHA

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