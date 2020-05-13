Mantardan zehirlenen çift, hastaneye kaldırıldı

KAYSERİ'nin Develi ilçesinde, yedikleri mantardan zehirlenen Halim ve Sümeyye F. çifti, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Develi ilçesi İncesu Mahallesi'nde dağdan topladıkları mantarı pişirip yiyen Halim F. ile eşi Sümeyye F., sonrasında karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları inceemede çiftin, yedikleri mantardan zehirlendiğini belirledi. Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çift, burada yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Çiftin durumlarının ağır olduğu bildirildi.

Kaynak: DHA