Mantardan zehirlenen kadın öldü, eşi tedaviye alındı

ÇANKIRI'nın Yapraklı ilçesinde yedikleri mantardan zehirlendikleri tahmin edilen Makbule Özkan (80) öldü, eşi Hüseyin Özkan (77) ise tedaviye alındı.

Yapraklı ilçesine bağlı Çiçek köyünde yaşayan 4 çocuk sahibi Makbule ve Hüseyin Özkan çifti, daha önce konserve şeklinde hazırladıkları mantardan yedi. Bir süre sonra Özkan çiftinde mide bulantısı ve kusma şikayetleri görülmeye başlandı. Özkan çifti, sabah saatlerinde Çankırı Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan muayenesinin ardından yoğun bakım servisine alınan Makbule Özkan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Tedavisi süren Hüseyin Özkan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Mantardan zehirlendiği tahmin edilen Makbule Özkan'ın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

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Kaynak: DHA