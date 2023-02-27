Mantas Bertasius kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mantas Bertasius Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mantas Bertasius adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mantas Bertasius Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mantas Bertasius 3 Mayıs 2000 tarihinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Litvanya uyrukludur.Gerçek adı da Mantas Bertašius şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mantas Bertasius Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mantas Bertasius, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Banga Gargzdai futbol takımında oynamaktadır. FK Banga Gargzdai takımına 1 Mart 2020 tarihinde katılmıştır. Mantas Bertasius'nin FK Banga Gargzdai ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Mantas Bertasius Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mantas Bertasius isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mantas Bertasius Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mantas Bertasius futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Atlantas U19

1 Ocak 2018 yılında Atlantas

1 Mart 2020 yılında Banga

Mantas Bertasius Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mantas Bertasius şuan FK Banga Gargzdai takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

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