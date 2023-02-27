Mantas Kuklys kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mantas Kuklys Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mantas Kuklys kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mantas Kuklys ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mantas Kuklys kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mantas Kuklys Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mantas Kuklys kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mantas Kuklys Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mantas Kuklys adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mantas Kuklys Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mantas Kuklys 10 Haziran 1987 tarihinde Šiauliai şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Litvanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mantas Kuklys Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Mantas Kuklys, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FA Siauliai futbol takımında oynamaktadır. FA Siauliai takımına 7 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mantas Kuklys'nin FA Siauliai ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Mantas Kuklys Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mantas Kuklys isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Mantas Kuklys Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mantas Kuklys futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında KV Turnhout

1 Ocak 2012 yılında Zalgiris

29 Ocak 2014 yılında Bohemians 1905

30 Haziran 2014 yılında Zalgiris

17 Ocak 2018 yılında Zhetysu

10 Ocak 2020 yılında Zalgiris

30 Eylül 2022 yılında Kulüpsüz

7 Ocak 2023 yılında FA Siauliai

Mantas Kuklys kimdir

Mantas Kuklys Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mantas Kuklys şuan FA Siauliai takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Mantas Kuklys Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Litvanya takımında 17 numaralı formasıyla 3 Haziran 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 37 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Mantas Kuklys nereli

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