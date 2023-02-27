Mantas Petrikas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mantas Petrikas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mantas Petrikas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mantas Petrikas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mantas Petrikas 15 Ocak 2001 tarihinde Gargzdai şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Litvanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mantas Petrikas Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mantas Petrikas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Banga Gargzdai futbol takımında oynamaktadır. FK Banga Gargzdai takımına 1 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Mantas Petrikas'nin FK Banga Gargzdai ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Mantas Petrikas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mantas Petrikas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mantas Petrikas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mantas Petrikas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2015 yılında PFA

1 Temmuz 2017 yılında Banga B

1 Ocak 2018 yılında Banga

1 Ocak 2020 yılında Banga B

1 Ekim 2020 yılında Banga

Mantas Petrikas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mantas Petrikas şuan FK Banga Gargzdai takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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