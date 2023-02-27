Mantas Pikciunas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mantas Pikciunas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mantas Pikciunas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mantas Pikciunas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mantas Pikciunas 30 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. Litvanya uyrukludur.Gerçek adı da Mantas Pikčiūnas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mantas Pikciunas Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FA Siauliai B futbol takımında oynamaktadır. FA Siauliai B takımına - tarihinde katılmıştır. Mantas Pikciunas'nin FA Siauliai B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mantas Pikciunas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mantas Pikciunas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mantas Pikciunas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mantas Pikciunas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mantas Pikciunas şuan FA Siauliai B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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