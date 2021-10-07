Mantı Ustası Maaşı Ne Kadar? 2021 Mantı Ustası Maaşları, Mantı Ustası İş İlanları

Mantı Ustası görev tanımı nedir, Mantı Ustası ne iş yapar, Mantı Ustası olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Mantı Ustası mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Mantı Ustası Tanımı;

Mantı hamurunu yoğuran, açan, kesen, iç malzemesini hazırlayan, hamurların içine iç malzemelerini koyarak sıkan, hazırlanmış mantıları pişirerek servise hazır hale getiren nitelikli kişidir.

Mantı Ustası Maaşı Ne Kadar? 2021 Mantı Ustası Maaşları

Mantı Ustası maaşı ortalama aylık 3.250 - TL’dir. En düşük Mantı Ustası maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 3.750 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Mantı Ustası iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Mantı Ustası Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Mantı Ustası Ne İş Yapar?

Mantı Ustası, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Mantı yapımında kullanılacak en uygun malzemeleri (un, kıyma, çeşitli baharatlar, soğan, tuz vb.) temin etmek veya edilmesini sağlamak,

b) Mantı yapımında kullanılacak malzemelerin bozulmadan saklanmasını sağlamak,

c) Yapılacak mantı miktarına göre kullanılacak malzemeleri gerekli miktarlarda kullanmaya hazır hale getirmek,

d) Yeteri miktarda un ve su kullanarak hamur yoğurmak, hamuru istenen kıvama getirmek,

e) Yoğrulmuş hamurları gereken kalınlıkta açmak,

f) Açılmış hamurları mantı yapılacak şekilde kesmek,

g) Mantının içine koyulacak, kıyma, soğan ve baharatların karışımından oluşan iç malzemesini yoğurarak hazırlamak,

h) Açılmış ve kesilmiş hamurların içine yeterince iç malzemesi koyarak hamuru uygun şekilde sıkarak kapatmak,

i) Hazırlanan mantıları sıcak suyun içinde istenilen kıvama gelinceye kadar pişirmek,

j) Pişen mantıları tabağa koymak, isteğe göre üzerine yoğurt ve baharatlar dökmek ve servise hazır hale getirmek,

k) Gerektiğinde çiğ yada pişmiş mantıları paketlemek,

l) Kullandığı araç, gereç ve ekipmanların ve çalışma alanın temizliğini yapmak, yapılmasını sağlamak,

m) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek, uygulamak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.



Mantı Ustası Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Kişisel Hizmetler Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Fırıncılar, Pastacılar Ve Şekerleme İmalatçıları

Mantı Ustası Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Mantı Ustası mesleğinin meslek kodu 7512.27 olarak belirlenmiştir



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