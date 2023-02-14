Manu Barreiro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manu Barreiro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Manu Barreiro kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Manu Barreiro ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Manu Barreiro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manu Barreiro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Manu Barreiro

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Manu Barreiro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Manu Barreiro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Manu Barreiro 8 Temmuz 1986 tarihinde Santiago de Compostela şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Manuel Barreiro Bustelo şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Manu Barreiro Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Manu Barreiro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Lugo futbol takımında oynamaktadır. CD Lugo takımına 28 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Manu Barreiro'nin CD Lugo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Manu Barreiro Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Manu_Barreiro10

Manu Barreiroboyu ve yaşı kaç

Manu Barreiro Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Manu Barreiro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Manu Barreiro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Manu Barreiro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2003 yılında Valencia Alt.

1 Temmuz 2005 yılında CD Lalin

1 Temmuz 2006 yılında Algeciras CF

1 Temmuz 2007 yılında Cádiz CF B

1 Ocak 2008 yılında Cádiz CF

1 Temmuz 2009 yılında Jerez Ind.

1 Ocak 2010 yılında Zamora CF

1 Temmuz 2010 yılında CCD Cerceda

1 Temmuz 2011 yılında Pontevedra

1 Temmuz 2012 yılında Racing Ferrol

1 Temmuz 2014 yılında Alavés

1 Ocak 2017 yılında Gimnàstic

28 Ocak 2019 yılında CD Lugo

Manu Barreiro kimdir

Manu Barreiro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Manu Barreiro şuan CD Lugo takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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Manu Barreiro nereli

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