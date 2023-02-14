Manu Fuster kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manu Fuster Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Manu Fuster adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Manu Fuster Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Manu Fuster 22 Ekim 1997 tarihinde Valencia şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Manuel Fuster Lázaro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Manu Fuster Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ILUSION SPORT yapmaktadır. Manu Fuster, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Albacete Balompié futbol takımında oynamaktadır. Albacete Balompié takımına 22 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Manu Fuster'nin Albacete Balompié ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Manu Fuster Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Manu Fuster isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Manu Fuster Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Manu Fuster futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Olímpic Xàtiva

4 Ağu 2017 yılında CD Guijuelo

22 Temmuz 2019 yılında Albacete

Manu Fuster Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Manu Fuster şuan Albacete Balompié takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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