Manu Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manu Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Manu Garcia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Manu Garcia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Manu Garcia 26 Nisan 1986 tarihinde Vitoria-Gasteiz şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Manuel Alejandro García Sánchez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Manu Garcia Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IDUB GLOBAL yapmaktadır. Manu Garcia, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Mirandés futbol takımında oynamaktadır. CD Mirandés takımına 15 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Manu Garcia'nin CD Mirandés ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Manu Garcia Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/19manugarcia/

Manu Garcia Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Manu Garcia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Manu Garcia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Manu Garcia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Pais Vasco CF

1 Temmuz 2006 yılında Real Sociedad B

1 Temmuz 2008 yılında Eibar

1 Ağu 2008 yılında Real Unión

30 Haziran 2009 yılında Eibar

1 Ocak 2011 yılında UD Logroñés

1 Temmuz 2012 yılında Alavés

9 Ağu 2021 yılında Aris Limassol

15 Ağu 2022 yılında CD Mirandés

Manu Garcia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Manu Garcia şuan CD Mirandés takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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