Manu Molina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manu Molina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Manu Molina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Manu Molina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Manu Molina 20 Kasım 1991 tarihinde Huelva şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Manuel Antonio Molina Valero şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Manu Molina Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PANDA SPORT MANAGEMENT yapmaktadır. Manu Molina, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Zaragoza futbol takımında oynamaktadır. Real Zaragoza takımına 19 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Manu Molina'nin Real Zaragoza ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Manu Molina Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/manun_molina_/

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Manu Molina Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Manu Molina isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Manu Molina Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Manu Molina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında RCD Espanyol B

1 Temmuz 2010 yılında Espanyol

7 Temmuz 2011 yılında SD Huesca

30 Haziran 2012 yılında Espanyol

14 Temmuz 2012 yılında V. Mestalla

18 Ağu 2014 yılında Recr. Huelva

12 Ekim 2016 yılında Deportivo B

1 Eylül 2017 yılında Lleida Esportiu

24 Ağu 2018 yılında Salamanca CF

5 Temmuz 2019 yılında R. B. Linense

22 Ağu 2020 yılında UD Ibiza

19 Temmuz 2022 yılında Real Zaragoza

Manu Molina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Manu Molina şuan Real Zaragoza takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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