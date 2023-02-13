Manu Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manu Sanchez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Manu Sanchez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Manu Sanchez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Manu Sanchez 24 Ağu 2000 tarihinde Madrid şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Manuel Sánchez de la Peña şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Manu Sanchez Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Manu Sanchez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Osasuna futbol takımında oynamaktadır. Osasuna takımına 27 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Manu Sanchez'nin Osasuna ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Manu Sanchez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/manuelsanchez6/

Manu Sanchez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Manu Sanchez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 10.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Manu Sanchez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Manu Sanchez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Atl. Madrid U19

1 Temmuz 2019 yılında Atl. Madrid B

1 Temmuz 2020 yılında Atlético Madrid

11 Ocak 2021 yılında Osasuna

30 Haziran 2021 yılında Atlético Madrid

17 Ağu 2021 yılında Osasuna

30 Haziran 2022 yılında Atlético Madrid

27 Temmuz 2022 yılında Osasuna

30 Haziran 2023 yılında Atlético Madrid

Manu Sanchez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Manu Sanchez şuan Osasuna takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Manu Sanchez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İspanya U21 takımında 19 numaralı formasıyla 17 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 3 gol atmıştır.

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