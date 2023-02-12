Manu Trigueros kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manu Trigueros Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Manu Trigueros adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Manu Trigueros Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Manu Trigueros 17 Ekim 1991 tarihinde Talavera de la Reina şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Manuel Trigueros Muñoz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Manu Trigueros Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Manu Trigueros, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Villarreal futbol takımında oynamaktadır. Villarreal takımına 1 Temmuz 2012 tarihinde katılmıştır. Manu Trigueros'nin Villarreal ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Manu Trigueros Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Trigueros17

Manu Trigueros Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Manu Trigueros isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 6.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 20.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Manu Trigueros Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Manu Trigueros futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Barça U18

1 Temmuz 2008 yılında Murcia U19

1 Temmuz 2009 yılında Murcia Imperial

1 Temmuz 2010 yılında FC Villarreal C

1 Ocak 2012 yılında Villarreal CF B

1 Temmuz 2012 yılında Villarreal

Manu Trigueros Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Manu Trigueros şuan Villarreal takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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