Manu Vallejo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manu Vallejo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Manu Vallejo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Manu Vallejo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Manu Vallejo 14 Şubat 1997 tarihinde Chiclana de la Frontera şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Manuel Javier Vallejo Galván şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Manu Vallejo Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Promoesport yapmaktadır. Manu Vallejo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Oviedo futbol takımında oynamaktadır. Real Oviedo takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Manu Vallejo'nin Real Oviedo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Manu Vallejo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Manu Vallejo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 8.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Manu Vallejo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Manu Vallejo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Cádiz Juvenil A

1 Temmuz 2015 yılında Cádiz CF B

1 Temmuz 2018 yılında Cádiz CF

1 Temmuz 2019 yılında Valencia

31 Ocak 2022 yılında Alavés

30 Haziran 2022 yılında Valencia

1 Eylül 2022 yılında Girona FC

27 Ocak 2023 yılında Real Oviedo

30 Haziran 2023 yılında Girona FC

Manu Vallejo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Manu Vallejo şuan Real Oviedo takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Manu Vallejo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Santic-Petri

İspanya U21 takımında 12 numaralı formasıyla 21 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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