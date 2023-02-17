Manuel Angiulli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manuel Angiulli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Manuel Angiulli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Manuel Angiulli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Manuel Angiulli 26 Haziran 1995 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Belçika,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Manuel Charly L Angiulli şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Manuel Angiulli Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IOVINO FOOTBALL MANAGEMENT yapmaktadır. Manuel Angiulli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RAAL La Louvière futbol takımında oynamaktadır. RAAL La Louvière takımına 22 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Manuel Angiulli'nin RAAL La Louvière ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Manuel Angiulli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Manuel Angiulli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Manuel Angiulli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Manuel Angiulli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında CS Visé

1 Ağu 2014 yılında A. Aachen II

1 Temmuz 2015 yılında RE Virton

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

7 Kasım 2018 yılında RE Virton

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

2 Kasım 2020 yılında ACSM Poli Iasi

26 Ocak 2021 yılında MVV Maastricht

27 Temmuz 2021 yılında Mouscron

22 Ağu 2022 yılında La Louvière

Manuel Angiulli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Manuel Angiulli şuan RAAL La Louvière takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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