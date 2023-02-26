Manuel Balda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manuel Balda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Manuel Balda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Manuel Balda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Manuel Balda 21 Şubat 1992 tarihinde Portoviejo şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Ekvador,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Faberth Manuel Balda Rodríguez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Manuel Balda Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vargas - SportCapital EC yapmaktadır. Manuel Balda, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD El Nacional futbol takımında oynamaktadır. CD El Nacional takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Manuel Balda'nin CD El Nacional ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Manuel Balda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Manuel Balda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Manuel Balda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Manuel Balda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Gramenet

29 Ocak 2013 yılında AE Prat

24 Temmuz 2014 yılında Badalona

20 Ocak 2015 yılında Panthrakikos

19 Ağustos 2015 yılında Badalona

1 Şubat 2016 yılında CD El Nacional

1 Temmuz 2019 yılında Atlas

10 Temmuz 2020 yılında Santos Laguna

31 Aralık 2020 yılında Atlas

15 Ocak 2021 yılında Guayaquil City

10 Ocak 2022 yılında Dep. Cuenca

3 Ocak 2023 yılında CD El Nacional

Manuel Balda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Manuel Balda şuan CD El Nacional takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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