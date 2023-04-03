Manuel Carrillo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manuel Carrillo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Manuel Carrillo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Manuel Carrillo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Manuel Carrillo 4 Nisan 2002 tarihinde Ciudad Juárez şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Manuel Iván Carrillo Picazo şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Manuel Carrillo Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Club Tijuana U20 futbol takımında oynamaktadır. Club Tijuana U20 takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Manuel Carrillo'nin Club Tijuana U20 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Manuel Carrillo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Manuel Carrillo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2020 yılında Bilinmiyor
1 Ocak 2022 yılında Tijuana U20
Manuel Carrillo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Manuel Carrillo şuan Club Tijuana U20 takımında oynamakta ve 200 numaralı formayı giymektedir.
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