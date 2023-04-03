Manuel Carrillo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manuel Carrillo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Manuel Carrillo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Manuel Carrillo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.