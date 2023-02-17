Manuel Fah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manuel Fah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Manuel Fah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Manuel Fah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Manuel Fah 15 Haziran 1993 tarihinde Luzern şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Manuel Fah Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Manuel Fah, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Cham futbol takımında oynamaktadır. SC Cham takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Manuel Fah'nin SC Cham ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Manuel Fah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Manuel Fah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Manuel Fah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Manuel Fah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Luzern U21

1 Temmuz 2014 yılında SC Kriens

30 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2021 yılında SC Cham

Manuel Fah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Manuel Fah şuan SC Cham takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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