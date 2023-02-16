Manuel Feil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manuel Feil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Manuel Feil adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Manuel Feil Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Manuel Feil 8 Ekim 1994 tarihinde Augsburg şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Manuel Feil Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer and more yapmaktadır. Manuel Feil, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV 07 Elversberg futbol takımında oynamaktadır. SV 07 Elversberg takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Manuel Feil'nin SV 07 Elversberg ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Manuel Feil Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Manuel Feil isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Manuel Feil Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Manuel Feil futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında TSV Gersthofen

1 Temmuz 2014 yılında FC Gundelfingen

30 Ağu 2015 yılında Nürnberg II

1 Temmuz 2018 yılında SV Elversberg

Manuel Feil Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Manuel Feil şuan SV 07 Elversberg takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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