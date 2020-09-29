Manuel Fernandes, Kayserispor'a 3 yıllık imza atacak!

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon küme düşmenin kaldırılması sayesinde ligde kalan Kayserispor, bu sezona da iyi bir giriş yapamadı. 3 maçta 2 mağlubiyet 1 galibiyeti bulunan sarı kırmızılılar, transferde adından söz ettirecek bir hamleye hazırlanıyor. Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı, geçtiğimiz hafta yenilginin ardından "Gerekenler yapılacak." demişti.

Bunun üzerine düğmeye basan yönetim, Teknik Direktör Bayram Bektaş'ın da onayını alarak Manuel Fernandes'e imza attıracak.

HER KONUDA ANLAŞMA SAĞLANDI

Süper Lig'de geçtiğimiz yıllarda Beşiktaş forması giyen Portekizli yıldızla Kayseri ekibi her konuda anlaşma sağladı. İç Anadolu ekibinin önerdiği 3 yıllık sözleşmeyi cazip bulan Fernandes, bugün şehre gelerek kendisini sarı kırmızılı ekibe bağlayacak olan imzaları atacak.

İlk olarak sağlık kontrolünden geçecek olan Manuel Fernandes, herhangi bir sorun yaşanmaması durumunda Fernandes’in Kayserispor ile görkemli bir tören sonrasında imzasını atacağı bildirildi.