Manuel Fernandes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manuel Fernandes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Manuel Fernandes kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Manuel Fernandes ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Manuel Fernandes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manuel Fernandes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Manuel Fernandes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manuel Fernandes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Manuel Fernandes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Manuel Fernandes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Manuel Fernandes 5 Şubat 1986 tarihinde Lissabon şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Portekiz,Yeşil Burun Adaları uyrukludur.Gerçek adı da Manuel Henriques Tavares Fernandes şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Manuel Fernandes Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Manuel Fernandes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sepahan FC futbol takımında oynamaktadır. Sepahan FC takımına 23 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Manuel Fernandes'nin Sepahan FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Manuel Fernandes Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/F4_Fernandes

http://instagram.com/mfernandes4

Manuel Fernandes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Manuel Fernandes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 15.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Manuel Fernandes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Manuel Fernandes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 1999 yılında Benfica Sub-15

1 Temmuz 2001 yılında Benfica U17

1 Temmuz 2003 yılında Benfica B

1 Temmuz 2004 yılında Benfica

1 Temmuz 2006 yılında FC Portsmouth

31 Aralık 2006 yılında Benfica

1 Ocak 2007 yılında Everton

30 Haziran 2007 yılında Benfica

1 Ağustos 2007 yılında Valencia

1 Ocak 2008 yılında Everton

30 Haziran 2008 yılında Valencia

5 Ocak 2011 yılında Beşiktaş

30 Haziran 2011 yılında Valencia

22 Temmuz 2011 yılında Beşiktaş

1 Temmuz 2014 yılında Loko Moskova

2 Eylül 2019 yılında Krasnodar

5 Ekim 2020 yılında Kayserispor

18 Şubat 2022 yılında Apollon Smyrnis

23 Temmuz 2022 yılında Sepahan

Manuel Fernandes kimdir

Manuel Fernandes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Manuel Fernandes şuan Sepahan FC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SL Benfica

Manuel Fernandes Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Portekiz takımında 4 numaralı formasıyla 9 Şubat 2005 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 3 gol atmıştır.

Portekiz U21 takımında 8 numaralı formasıyla 7 Eylül 2004 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 30 maçta 7 gol atmıştır.

Portekiz A19 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Portekiz U17 takımında 19 numaralı formasıyla 14 Ağustos 2003 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Manuel Fernandes nereli

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