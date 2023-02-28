Manuel Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manuel Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Manuel Fernandez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Manuel Fernandez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Manuel Fernandez 25 Ocak 1989 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Uruguay,Şili uyrukludur.Gerçek adı da Manuel Elías Fernández Guzmán şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Manuel Fernandez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mundo Futuro Chile yapmaktadır. Manuel Fernandez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Unión Española futbol takımında oynamaktadır. Unión Española takımına 4 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Manuel Fernandez'nin Unión Española ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Manuel Fernandez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Manuel Fernandez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Manuel Fernandez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Manuel Fernandez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Racing Club

1 Temmuz 2014 yılında D. Concepción

1 Temmuz 2016 yılında Coquimbo Unido

1 Temmuz 2017 yılında Audax Italiano

4 Ocak 2022 yılında Unión Española

Manuel Fernandez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Manuel Fernandez şuan Unión Española takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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