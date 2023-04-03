Manuel Figueiredo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manuel Figueiredo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Manuel Figueiredo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Manuel Figueiredo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Manuel Figueiredo 16 Şubat 2002 tarihinde Lisboa şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Manuel José Farinha Figueiredo şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Manuel Figueiredo Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JN SPORT yapmaktadır. Manuel Figueiredo, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CF Estrela Amadora U23 futbol takımında oynamaktadır. CF Estrela Amadora U23 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Manuel Figueiredo'nin CF Estrela Amadora U23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Manuel Figueiredo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Manuel Figueiredo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2015 yılında Belenenses
1 Temmuz 2016 yılında Belenenses S15
1 Temmuz 2017 yılında Belenenses U17
1 Temmuz 2019 yılında Estoril U19
1 Temmuz 2021 yılında Estr. Amadora B
1 Temmuz 2022 yılında CF Estrela U23
Manuel Figueiredo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Manuel Figueiredo şuan CF Estrela Amadora U23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Estoril Praia (2010-2015), CF Belenenses,
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