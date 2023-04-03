Manuel Figueiredo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manuel Figueiredo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Manuel Figueiredo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Manuel Figueiredo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.