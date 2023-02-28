Manuel Ganoza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manuel Ganoza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Manuel Ganoza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Manuel Ganoza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Manuel Ganoza 9 Haziran 1999 tarihinde Trujillo şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Manuel Alonso Ganoza Cacho Sousa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Manuel Ganoza Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Manuel Ganoza, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alianza Atlético Sullana futbol takımında oynamaktadır. Alianza Atlético Sullana takımına 1 Mart 2020 tarihinde katılmıştır. Manuel Ganoza'nin Alianza Atlético Sullana ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Manuel Ganoza Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/m.ganoza/

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Manuel Ganoza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Manuel Ganoza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 375 Bin € kadar çıkmıştır.

Manuel Ganoza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Manuel Ganoza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında FBC Melgar II

1 Şubat 2018 yılında CA Mannucci

1 Eylül 2018 yılında FBC Melgar II

1 Mart 2020 yılında Alianza Atl.

Manuel Ganoza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Manuel Ganoza şuan Alianza Atlético Sullana takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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