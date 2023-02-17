Manuel Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manuel Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Manuel Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Manuel Garcia ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Manuel Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manuel Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Manuel Garcia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Manuel Garcia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Manuel Garcia 11 Haziran 1999 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Manuel Garcia Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Manuel Garcia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Sarmiento (Junin) II futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Sarmiento (Junin) II takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Manuel Garcia'nin Club Atlético Sarmiento (Junin) II ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Manuel Garciaboyu ve yaşı kaç

Manuel Garcia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Manuel Garcia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Manuel Garcia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Manuel Garcia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında CA Sarmiento II

Manuel Garcia kimdir

Manuel Garcia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Manuel Garcia şuan Club Atlético Sarmiento (Junin) II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Manuel Garcia nereli

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