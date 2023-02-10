Manuel Guanini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manuel Guanini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Manuel Guanini adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Manuel Guanini Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Manuel Guanini 14 Şubat 1996 tarihinde La Plata şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen Arjantin,İspanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Manuel Guanini Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OLLER GROUP yapmaktadır. Manuel Guanini, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Aldosivi futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Aldosivi takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Manuel Guanini'nin Club Atlético Aldosivi ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Manuel Guanini Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Manuel Guanini isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.40 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Manuel Guanini Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Manuel Guanini futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Gimnasia

15 Temmuz 2020 yılında Newell's

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2022 yılında Sarmiento Junin

1 Ocak 2023 yılında Aldosivi

Manuel Guanini Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Manuel Guanini şuan Club Atlético Aldosivi takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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