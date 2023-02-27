Manuel Heredia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manuel Heredia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Manuel Heredia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Manuel Heredia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Manuel Heredia 9 Ocak 1986 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Manuel Alexander Heredia Rojas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Manuel Heredia Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Montenegro Productions LC yapmaktadır. Manuel Heredia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Carlos A. Mannucci futbol takımında oynamaktadır. Carlos A. Mannucci takımına 10 Ağustos 2018 tarihinde katılmıştır. Manuel Heredia'nin Carlos A. Mannucci ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Manuel Heredia Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Manu12H

http://www.instagram.com/manuelherediasocceroficial/

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http://www.facebook.com/ManuelHerediaSoccer12/

Manuel Heredia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Manuel Heredia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Manuel Heredia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Manuel Heredia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2003 yılında Cor. Bolognesi

1 Ocak 2006 yılında Sport. Cristal

30 Haziran 2008 yılında Cor. Bolognesi

1 Ocak 2009 yılında Sport. Cristal

1 Ocak 2010 yılında Total Chalaco

1 Ocak 2011 yılında Sport. Cristal

1 Ocak 2012 yılında Sport Boys

1 Temmuz 2012 yılında Cienciano

1 Ocak 2013 yılında Alianza Lima

1 Ocak 2015 yılında Kulüpsüz

1 Ağustos 2015 yılında UTC

1 Şubat 2016 yılında Def. La Bocana

10 Mayıs 2018 yılında Ozark

10 Ağustos 2018 yılında CA Mannucci

Manuel Heredia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Manuel Heredia şuan Carlos A. Mannucci takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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