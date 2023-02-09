Manuel İnsaurralde kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manuel İnsaurralde Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Manuel İnsaurralde kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Manuel İnsaurralde ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Manuel İnsaurralde kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manuel İnsaurralde Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Manuel İnsaurralde

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Manuel İnsaurralde adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Manuel İnsaurralde Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Manuel İnsaurralde 31 Ocak 1999 tarihinde Formosa şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Carlos Manuel Insaurralde şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Manuel İnsaurralde Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gustavo Lescovich yapmaktadır. Manuel İnsaurralde, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA San Lorenzo de Almagro futbol takımında oynamaktadır. CA San Lorenzo de Almagro takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Manuel İnsaurralde'nin CA San Lorenzo de Almagro ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Manuel İnsaurraldeboyu ve yaşı kaç

Manuel İnsaurralde Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Manuel İnsaurralde isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 525 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Manuel İnsaurralde Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Manuel İnsaurralde futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında San Lorenzo

9 Ocak 2020 yılında Uni. Católica

31 Aralık 2020 yılında San Lorenzo

7 Temmuz 2021 yılında Gimnasia

31 Aralık 2022 yılında San Lorenzo

Manuel İnsaurralde kimdir

Manuel İnsaurralde Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Manuel İnsaurralde şuan CA San Lorenzo de Almagro takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Manuel İnsaurralde Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Arjantin U20 takımında 21 numaralı formasıyla 20 Ocak 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Manuel İnsaurralde nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Son Haberler
Matias Coccaro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Coccaro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Matias Coccaro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Coccaro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Walter Mazzantti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Walter Mazzantti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Walter Mazzantti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Walter Mazzantti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Juan Garro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Garro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Juan Garro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Garro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Juan Carlos Gauto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Carlos Gauto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Juan Carlos Gauto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Carlos Gauto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Çok Okunanlar
Haluk Levent, Cengiz Holding'in bağışını bir şartla kabul etti! Levent, Cengiz Holding'ten bakın ne talep etti!
Haluk Levent, Cengiz Holding'in bağışını bir şartla kabul etti! Levent, Cengiz Holding'ten bakın ne talep etti!
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
AHBAP Koordinasyon Merkezi ünlü yıldızlarla son hız çalışıyor! "Herkes elinden geleni yapıyor!"
AHBAP Koordinasyon Merkezi ünlü yıldızlarla son hız çalışıyor! "Herkes elinden geleni yapıyor!"
Taha Duymaz'dan hâlâ haber alınamadı! TikTok fenomeni Taha Duymaz hâlâ enkaz altında mı?
Taha Duymaz'dan hâlâ haber alınamadı! TikTok fenomeni Taha Duymaz hâlâ enkaz altında mı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Son dakika | Süper Lig'in 23.haftasındaki maçları yönetecek hakemler belli oldu! İşte Galatasaray -Trabzonspor maçının hakemi
Son dakika | Süper Lig'in 23.haftasındaki maçları yönetecek hakemler belli oldu! İşte Galatasaray -Trabzonspor maçının hakemi
Yorumlananlar
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?