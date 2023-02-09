Manuel İnsaurralde kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manuel İnsaurralde Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Manuel İnsaurralde adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Manuel İnsaurralde Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Manuel İnsaurralde 31 Ocak 1999 tarihinde Formosa şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Carlos Manuel Insaurralde şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Manuel İnsaurralde Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gustavo Lescovich yapmaktadır. Manuel İnsaurralde, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA San Lorenzo de Almagro futbol takımında oynamaktadır. CA San Lorenzo de Almagro takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Manuel İnsaurralde'nin CA San Lorenzo de Almagro ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Manuel İnsaurralde Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Manuel İnsaurralde isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 525 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Manuel İnsaurralde Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Manuel İnsaurralde futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında San Lorenzo

9 Ocak 2020 yılında Uni. Católica

31 Aralık 2020 yılında San Lorenzo

7 Temmuz 2021 yılında Gimnasia

31 Aralık 2022 yılında San Lorenzo

Manuel İnsaurralde Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Manuel İnsaurralde şuan CA San Lorenzo de Almagro takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Manuel İnsaurralde Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arjantin U20 takımında 21 numaralı formasıyla 20 Ocak 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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