Manuel Liendo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manuel Liendo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Manuel Liendo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Manuel Liendo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Manuel Liendo 8 Temmuz 1999 tarihinde doğmuştur. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Manuel Liendo Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Manuel Liendo, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Instituto AC Córdoba futbol takımında oynamaktadır. Instituto AC Córdoba takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Manuel Liendo'nin Instituto AC Córdoba ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Manuel Liendo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Manuel Liendo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Manuel Liendo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Manuel Liendo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Instituto AC II

1 Ocak 2022 yılında Instituto AC

Manuel Liendo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Manuel Liendo şuan Instituto AC Córdoba takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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