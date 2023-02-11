Manuel Llano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manuel Llano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Manuel Llano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Manuel Llano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Manuel Llano 26 Ağu 1999 tarihinde Rosario şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Arjantin,İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Manuel Tadeo Llano Massa şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Manuel Llano Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TTMIB Worldwide yapmaktadır. Manuel Llano, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA San Martín (San Juan) futbol takımında oynamaktadır. CA San Martín (San Juan) takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Manuel Llano'nin CA San Martín (San Juan) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Manuel Llano Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Manuel Llano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Manuel Llano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Manuel Llano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Ağu 2020 yılında Newell's

1 Temmuz 2021 yılında Godoy Cruz

13 Eylül 2022 yılında Newell's

14 Eylül 2022 yılında M. Legnica II

31 Aralık 2022 yılında Newell's

4 Ocak 2023 yılında San Martín (SJ)

31 Aralık 2023 yılında Newell's

Manuel Llano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Manuel Llano şuan CA San Martín (San Juan) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.