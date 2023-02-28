Manuel Lopez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manuel Lopez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Manuel Lopez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Manuel Lopez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Manuel Lopez 30 Kasım 1995 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Manuel Lopez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Manuel Lopez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportes Copiapó futbol takımında oynamaktadır. Deportes Copiapó takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Manuel Lopez'nin Deportes Copiapó ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Manuel Lopez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Manuel Lopez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

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Manuel Lopez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Manuel Lopez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Antofagasta

13 Ocak 2020 yılında Rangers Talca

31 Ocak 2020 yılında Antofagasta

1 Mart 2021 yılında Lautaro Buin

4 Ağustos 2021 yılında Antofagasta

5 Ağustos 2021 yılında Copiapó

31 Aralık 2021 yılında Antofagasta

2 Ocak 2023 yılında Copiapó

Manuel Lopez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Manuel Lopez şuan Deportes Copiapó takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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