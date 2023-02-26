Manuel Mantey kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manuel Mantey Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Manuel Mantey adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Manuel Mantey Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Manuel Mantey 26 Aralık 2003 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Manuel Mantey Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Medeama SC futbol takımında oynamaktadır. Medeama SC takımına 19 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Manuel Mantey'nin Medeama SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Manuel Mantey Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Manuel Mantey isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Manuel Mantey Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Manuel Mantey futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Ağustos 2022 yılında Medeama

Manuel Mantey Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Manuel Mantey şuan Medeama SC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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