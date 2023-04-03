Manuel Miranda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manuel Miranda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Manuel Miranda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Manuel Miranda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Manuel Miranda 13 Nisan 2007 tarihinde Aveiro şehrinde doğmuştur. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Manuel João Oliveira Miranda şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Manuel Miranda Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Manuel Miranda, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Porto U17 futbol takımında oynamaktadır. FC Porto U17 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Manuel Miranda'nin FC Porto U17 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Manuel Miranda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Manuel Miranda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında FC Porto U15
1 Temmuz 2022 yılında FC Porto U17
Manuel Miranda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Manuel Miranda şuan FC Porto U17 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Taboeira (2016-19), FC Porto (2019-)
Manuel Miranda Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Portekiz U16 takımında 21 numaralı formasıyla 14 Ekim 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.
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