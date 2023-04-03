Manuel Miranda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Manuel Miranda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Manuel Miranda kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Manuel Miranda ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.